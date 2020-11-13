13 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.11.2020, пятница

В 11:00 начнется онлайн-брифинг председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Натальи Фирстовой, посвященный итогам ярмарочного сезона 2020 года. Трансляция брифинга будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 14:30 у Дома детского творчества Ленинского района (ул. Щорса, 80а) состоится торжественная церемония открытия памятной доски директору Дома детского творчества Ленинского района Екатеринбурга, почетному работнику образования Российской Федерации, депутату Екатеринбургской городской думы Елене Дерягиной. В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель городской думы Игорь Володин и депутаты, замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, родные и близкие Елены Дерягиной, коллеги.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Заведующая эндокринологическим отделением СОКБ № 1 кандидат медицинских наук Татьяна Грачева и председатель Свердловской региональной общественной организации «Свердловское диабетическое общество» и председатель Общественной организации инвалидов «Свердловское диабетическое общество инвалидов» Галина Василевская расскажут причинах развития диабета, о его типах, симптомах и признаках, на которые необходимо обращать внимание, представят информацию о том, как проходит лечение, социальная адаптация и реабилитация граждан с сахарным диабетом, а также поделятся статистикой заболевания в Свердловской области.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию отделения Союза национальных и неолимпийских видов спорта в УрФО и реализации образовательного спортивно-туристического проекта «Я иду, открываю Россию» на Урале. Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, руководитель отделения Союза национальных и неолимпийских видов спорта в УрФО Юлия Корнеева, вице-президент Российской Федерации северной ходьбы, президент Федерации северной ходьбы в городе Москве Эдуард Цвигун и начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Иванова расскажут о целях и задачах проекта «Я иду, открываю Россию», объяснят, кто может стать участником проекта, обсудят значимость ежедневных занятий спортом и поддержания здорового образа жизни особенно в период пандемии Covid-19, отметят важность реализации подобных мероприятий с точки зрения продвижения внутреннего туризма в регионе, также поделятся общими данными о развитии неолимпийских видов спорта в Свердловской области.

В 15:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XV Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, директор Института экономики и управления УрФУ, директор аналитического центра «Эксперт» Дмитрий Толмачев, главный экономист ВЭБ.рф Андрей Клепач, заместитель директора ИМЭМО РАН по научной работе Сергей Афонцев, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич и директор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Сергей Кадочников расскажут о содержании и главных темах дискуссии на конференции «Российские регионы в фокусе перемен», поделятся информацией о взаимоотношениях работодателей и университетов в контексте подготовки специалистов для новой экономики, дадут среднесрочный прогноз развития российской экономики и условия для перезапуска экономического роста, оценят влияние «коронакризиса» на мировую торговлю и обозначат вызовы для региональной экспортной специализации.

В 15:30 в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, 5 этаж) состоится презентация проектов участников образовательного проекта «Мама-предприниматель» и будет названа победительница, которая получит на реализацию своей идеи 100 тысяч рублей. В программе: в 15:30 – защита проектов перед жюри; в 17:00 – объявление результатов, пресс-подход с участием министра известий и развития Свердловской области Виктории Казаковой, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, сопредседателя комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Анастасии Климиной.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится заседание горизбиркома. На заседании планируется рассмотреть вопросы организации работы избирательных комиссий в день голосования на довыборах в гордуму 22 ноября и регистрации доверенного лица кандидата.

Екатеринбург. Другие новости 12.11.20

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