16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.11.2020, понедельник

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 12:00 состоится онлайн-брифинг председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, посвященный сбору предложений горожан о благоустройстве общественных территорий в 2022 году. Она расскажет, как горожане могут подать заявку на благоустройство, каким образом будет оцениваться предложенная территория при включении в список для рейтингового голосования, и ответит на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 15.11.20

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