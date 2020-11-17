17 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.11.2020, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. Депутаты планируют в первом чтении рассмотреть проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представит губернатор Евгений Куйвашев.

В 10:00 состоится пресс-тур по первому социальному общественному центру помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья, открытому в рамках областного проекта «Социальный кластер» (Екатеринбург, ул. Малышева, 6). Журналисты смогут посетить функционирующий центр и занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, познакомиться с локацией и многозадачностью помещений, оценить центр как пример сохранения исторической ценности и приспособления объекта культурного наследия к современной реальности и нуждам.

В 11:00 состоится открытие Всероссийской научно-практической конференции «30 лет Конвенции о правах ребенка. Современные вызовы и пути их решения в сфере защиты прав детей». Она посвящена 10-летию образования института Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. В конференции примут участие более 700 человек из разных субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Открытие выставки будет транслироваться по ссылке. В 11:15 стартует пленарное заседание, на котором эксперты обсудят вопросы, касающиеся защиты прав детей. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков расскажет о принципах конвенции о правах ребенка, на которых строится деятельность уполномоченного. Подключение по ссылке.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится процесс по делу Владимира Пузырева, который в ноябре 2019 года на автомобиле «Хонда» сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:30 в Серовском районном суде состоится первое заседание по уголовному делу депутата заксобрания Александра Коркина, которого обвиняют в убийстве по неосторожности.

В 15:00 на площадке Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48, фойе 2 этажа) состоится торжественная церемония открытия выставки «Город-Конструктор» с участием представителей органов власти, почетных граждан Екатеринбурга, представителей генконсульств и посольств, общественных организаций. В рамках проекта изготовлено 50 макетов знаковых архитектурных зданий Екатеринбурга и Свердловской области. Они полностью адаптированы для тактильного восприятия незрячих людей и не только точно повторяют внешний облик сооружений, но и позволяют тактильно изучить каждую деталь в отдельности.

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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