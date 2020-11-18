18 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.11.2020, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты обсудят перспективы развития художественного образования в городе, внесут изменения в положение об общественной палате, обсудят кандидатуру на должность заместителя председателя городской счетной палаты, а также рассмотрят вопрос «Об установлении границ территорий, на которых будет осуществляться территориальное общественное самоуправление».

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:30 у здания Екатеринбургского суворовского училища состоится возложение цветов к памятнику дважды Герою Советского Союза Михаилу Одинцову, которому в этот день исполнилось бы 99 лет. В церемонии примут участие представители общественности города.

В 12:00 состоится открытие нового помещения муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 2» (ул. Советская, 45). На церемонию торжественного открытия приглашены глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко, депутаты гордумы Сергей Шадрин и Михаил Матвеев, представители компании-застройщика, начальник управления культуры администрации города Илья Марков и другие официальные лица.

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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