19 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.11.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской переписи населения в труднодоступных районах. Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов и руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елена Кутина расскажут о тест-драйве отечественных планшетов, созданных специально для переписи, о специфике проведения переписных мероприятий в труднодоступных районах, также поделятся информацией об особом значении данных переписи для развития отдаленных территорий.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится круглый стол, посвященный вопросам и вызовам школьного воспитания. Проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» Мария Афонина, руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев, заместитель директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Ольга Котлярова, председатель Свердловского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ермаченко, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, директор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников УрГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, эксперт профессионального конкурса «Учитель будущего» Марина Бывшева, учитель начальных классов школы МАОУ СОШ № 69 Екатеринбурга, финалист конкурса «Учитель будущего» Екатерина Белоцерковская обсудят важность создания в школах единой образовательно-воспитательной среды, поделятся мнениями об организации процесса воспитания учащихся во внеурочное время, обменяются опытом и практиками организации внеурочной деятельности, расскажут о реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

В 14:30 в судебном участке № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) состоится очередное заседание по делу Максима Шибанова, обвиняемого в причинении вреда здоровью журналиста Максима Румянцева.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает» в Екатеринбурге с 19 по 21 ноября. Церемонии открытия и закрытия конкурса будут транслироваться на сайте щелкунчик.екатеринбург.рф. Председатель жюри конкурса, народный артист России, хореограф, художественный руководитель балетной труппы Большого театра (2011-2016) и Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Сергей Филин, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор конкурса, директор муниципального театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова расскажут об истории конкурса, о его целях и задачах, поделятся информацией о подготовке к международному событию в период пандемии, о санитарно-эпидемиологических нормах, которые будут соблюдаться во время проведения конкурса, также спикеры огласят программу мероприятия, представят состав жюри «Щелкунчик приглашает» в 2020 году, поделятся информацией о количестве и географии юных участников, о наградах для лауреатов.

В 12:00 начнется онлайн-брифинг председателя комитета по молодежной политике администрации Екатеринбурга Юлии Касимовой, посвященный Международному дню отказа от курения. Она расскажет о новшествах в работе молодежных клубов и объединений по профилактике табакокурения не только среди молодых людей и подростков, но и людей старшего поколения. Трансляция брифинга будет вестись на официальном портале екатеринбург.рф.

Екатеринбург. Другие новости 18.11.20

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