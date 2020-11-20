20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.11.2020, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг заведующей консультативно-диагностической поликлиникой противотуберкулезного диспансера Натальи Камаевой. Она расскажет о видах лучевой диагностики, которые применяются для выявления поражения легких у пациентов с коронавирусной инфекцией, опишет случаи, когда для выявления легочного поражения применяется КТ-исследование, поделится данными о преимуществах и недостатках КТ-диагностики, перечислит симптомы коронавирусной инфекции, при которых врач назначает КТ-диагностику, проинформирует о процессе восстановления легких после коронавирусной инфекции.

В 11:00 в судебном участке № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) продолжится заседание по делу Максима Шибанова, обвиняемого в причинении вреда здоровью журналиста Максима Румянцева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию импортозамещения в период пандемии. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин оценят развитие импортозамещения, дадут статистику по этому направлению в Свердловской области, расскажут о динамике данных за последние 3-5 лет, проинформируют о конкурентоспособности уральских товаров, выскажут экспертные мнения о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на развитие импортозамещения, озвучат стратегический перечень продукции с наивысшим приоритетом импортозамещения в ключевых отраслях экономики в РФ.

В 12:40 на трамвайной остановке «Площадь 1905 года» (у «Пассажа») состоится брифинг, посвященный запуску в Екатеринбурге бетховенского трамвая. В брифинге примут участие генеральный консул Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Матиас Крузе, начальник управления культуры администрации города Илья Марков, первый заместитель Свердловской филармонии Рустем Хасанов и немецкий партнер фестиваля – генеральный директор фирмы RCCR Projects GmbH Berlin, член европейского культурного парламента Татьяна Рексрот. После брифинга, ориентировочно в 13:02, можно будет прокатиться на трамвае.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе студентов и ординаторов УГМУ в борьбе с Covid-19. Проректор по непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России, профессор, д.м.н. Алебай Сабитов представит статистику по количеству молодых специалистов (студентов и ординаторов УГМУ), которые трудятся в поликлиниках, кол-центрах и «красных зонах» борьбы с коронавирусом, расскажет о специальной подготовке, которую проходят молодые медики для работы в таких условиях, поделится мнением, насколько успешно студенты сочетают учебу и работу, озвучит информацию о заработной плате молодых медиков.

В 19:00 на площадке Ural Vision Gallery (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10) пройдет ток-шоу «Разберём на атомы», посвященное маскам. О масках как элементе защиты не только от инфекционного заражения, но и от психологических проблем расскажет Сергей Орлов, психолог, директор психологического центра «Психологи-УМ». Как лучше всего защититься от коронавируса, помогают ли в этом маски и о чем говорят самые последние научные исследования, объяснит биолог, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Оксана Герцен. О том, как создаются маски дополненной реальности в Instagram и как стать их разработчиком, расскажет руководитель центра цифрового образования «IT-куб» Василий Федоров. Посетители ток-шоу смогут ознакомиться с работами, представленными на коллективной выставке «Маски времени» в Ural Vision Gallery. Вход по регистрации.

Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

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