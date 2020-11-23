23 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.11.2020, понедельник

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный подготовке уральской столицы к Всероссийской переписи населения 2020. В качестве спикеров на мероприятии выступят начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, представитель управляющей компании и местного ТОСа, а также представитель Росстата.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная финансовой грамотности частных инвесторов на фондовом рынке. Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй, директор Уральского филиала Московской биржи Максим Костылев и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова оценят интерес уральцев к инвестициям в ценные бумаги на фондовом рынке в период пандемии Covid-19, перечислят инструменты фондового рынка, которые наиболее популярны среди свердловчан, назовут средний размер вложения, выскажут экспертные мнения по поводу рисков для инвесторов, представят статистику обращений уральцев, потерявших деньги после неудачных инвестиций в ценные бумаги, расскажут о принятом летом законе о защите инвесторов (закон о «квалах» и «неквалах»), поделятся информацией о том, где начинающий инвестор может пройти обучение.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению с 23 по 28 ноября в Екатеринбурге открытого фестиваля документального кино «Россия». Генеральный директор фестиваля Георгий Негашев, председатель жюри конкурса документальных фильмов, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения ГИТР, автор, продюсер и режиссер художественных и документальных фильмов и телепрограмм Алексей Мурадов, председатель жюри конкурса телевизионных документальных фильмов, режиссер-документалист, заведующая кафедрой режиссуры и операторского мастерства Академии медиаиндустрии, автор документальных фильмов для телевидения Ксения Шергова поделятся информацией о конкурсной программе фестиваля, расскажут о формате проведения показов этого года, проинформируют о проведении традиционных церемоний открытия и закрытия фестиваля в условиях ограничительных мер, представят жюри фестиваля.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам довыборов в гордуму Екатеринбурга. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий огласит результаты кандидатов от «Единой России» на прошедших довыборах и ответит на вопросы журналистов.

В 13:00 в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38) состоится презентация Международного музыкального фестиваля Be@thoven, который пройдет с 23 по 30 ноября. Участники презентации: Александр Колотурский, директор Свердловской филармонии; Татьяна Рексрот, директор продюсерского агентства RCCR Projects GmbH Berlin (Германия); Северин Эккардштайн (Германия), участник фестиваля; Николаус Рексрот (Германия), участник фестиваля; Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии.

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится подписание соглашения между Корпорацией развития Среднего Урала и администрацией Нижнего Тагила. Генеральный директор КРСУ Максим Прачик и глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев в прямом эфире подпишут соглашение о создании индустриального парка, расскажут о содержании и значении документа, а также поделятся своими ожиданиями от сотрудничества.

Екатеринбург. Другие новости 22.11.20

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