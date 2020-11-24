24 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.11.2020, вторник

В 09:15 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся исполнения бюджета на текущий год и верстки бюджета на следующий, а также определят размер ставки налога на имущество физических лиц.

В 11:00 на портале екатеринбург.рф состоится онлайн-брифинг заместителя начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елены Кречетовой, посвященный приемной кампании по зачислению детей в первый класс на 2021/2022 учебный год. Она расскажет, как изменился порядок приема детей в первый класс, о сроках подачи заявлений и ходе приемной кампании.

В 11:00 Общественная палата Свердловской области на платформе Zoom проведет общественные слушания «Интернет-мошенничество в сфере благотворительности: способы борьбы и проблемы привлечения к ответственности». В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы противодействия интернет-мошенничеству в сфере благотворительности, пресечения распространения недостоверной информации интернет-мошенниками, проблемы привлечения к ответственности владельцев мошеннических аккаунтов в социальных сетях, а также выработать предложения по комплексу мер для улучшения ситуации. Ссылка для подключения.

В 15:00 (по местному времени) информационное агентство «Интерфакс» проведет онлайн-пресс-конференцию главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Трансляция пресс-конференции будет доступна по ссылке.

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