25 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.11.2020, среда

В 09:30 состоится официальное открытие новой транспортной развязки на пересечении Екатеринбургской кольцевой автодороги и Чусовского тракта (точка встречи: подъезд к Чусовскому тракту, начало развязки). Движение откроют начальник управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов и первый заместитель генерального директора АО «Трест УТСС» Михаил Малиновских.

В 11:00 депутаты от «Единой России» в рамках мониторинга реализации нацпроекта «Демография» посетят площадку строящегося детского сада в Академическом (пр. академика Сахарова, 85а). Спикеры: Вячеслав Погудин – председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике; Ира Овчинникова – руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе; Николай Смирнягин – депутат Екатеринбургской городской думы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная созданию многофункционального центра поддержки иностранных компаний на Урале Ural Business Point. При участии министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой и министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов в прямом эфире подпишут Соглашение о создании Многофункционального центра поддержки иностранных компаний на Урале Ural Business Point, а также расскажут о проекте и о своих ожиданиях от сотрудничества.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проблеме социальной интеграции низкорослых инвалидов в России и презентации итогов исследования качества жизни людей с ахондроплазией и другими формами низкорослости. В пресс-конференции примут участие заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ и лабораторией селективного скрининга, председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ), д.м.н. Екатерина Захарова, руководитель направления «Ахондроплазия» ВООЗ Юлия Нестерова, руководитель спортивной ассоциации маленьких людей России (DAAR) Ульяна Подпальная и руководитель Ассоциации родителей детей с ахондроплазией Сергей Фоминых.

Екатеринбург. Другие новости 24.11.20

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