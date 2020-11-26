26 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.11.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на озеро Шарташ, где пройдет профилактическая акция «Тонкий лед». Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проверят толщину льда на разных участках водоема и проведут профилактические беседы с рыбаками.

В 13:00 в поселке Горный Щит состоится открытие после капитального ремонта Зеленоборской плотины. В мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Автобус для журналистов отправится от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) в 12:00.

В 16:00 в большом зале киноконцертного театра «Космос» (улица Дзержинского, 2) состоятся публичные слушания по проектам решений Екатеринбургской городской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Екатеринбург за 2019 год» и «О бюджете муниципального образования город Екатеринбург на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Трансляцию публичных слушаний будет вести официальный портал екатеринбург.рф.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится заседание городской избирательной комиссии. На заседании планируется рассмотреть вопросы о регистрации избрания депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 на дополнительных выборах 22 ноября.

В 17:00 в пресс-центре ТАСС в формате телемоста Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург – Новосибирск с участием спикеров из-за рубежа состоится церемония открытия цифровой платформы «Одно окно» для российских экспортеров. В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, генеральный директор Российского экспортного центра РЭЦ Вероника Никишина, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Александр Егоричев, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, вице-президент (РЭЦ) Алексей Михайлик, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель совета директоров Российской торговой компании в Китае «Хуа Но Э Сян» Артем Шаров и российские экспортёры, участвовавшие в тестировании сервисов новой платформы. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

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