27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.11.2020, пятница

В 10:00 состоится заседание правительства Свердловской области. Мероприятие пройдет в закрытом от СМИ режиме.

В 10:00 в судебном участке № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) состоится заседание по делу Максима Шибанова, обвиняемого в причинении вреда здоровью журналиста Максима Румянцева.

В 10:45 в ТЦ «Мега» (Екатеринбург, ул. Металлургов 87, сцена напротив фудкорта) состоится открытие экологической ярмарки, где будут представлены товары 54 свердловских предпринимателей, реализующих направления: энерго- и водосбережение, сокращение отходов, экологичные материалы, социальная ответственность, здоровье и здоровое питание. Ярмарку откроют: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, к.э.н.; предприниматели и самозанятые граждане, которые участвуют в экоярмарке.

В 11:00 на стадионе «Юность» (ул. Куйбышева, 32а) состоится брифинг, посвященный открытию катков в Екатеринбурге. В брифинге примут участие начальник управления по физической культуре и спорту Людмилы Фитиной и директор СК «Юность» Александр Евдокимов. Они расскажут о количестве и географии городских катков, новшествах этого года в создании ледовых объектов, а также ответят на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 26.11.20

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