30 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.11.2020, понедельник

В 11:00 в судебном участке № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) состоится заседание по делу Максима Шибанова, обвиняемого в причинении вреда здоровью журналиста Максима Румянцева.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению имен лауреатов Демидовской премии 2020 года. Председатель попечительского совета научного Демидовского фонда, академик РАН Геннадий Месяц, исполнительный директор научного Демидовского фонда, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, академик РАН Валерий Чарушин, советник РАН, лауреат Демидовской премии, академик РАН Юрий Осипов, академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН, лауреат Демидовской премии, академик РАН Валерий Тишков, ректор Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров и директор Института металлургии УрО РАН, академик РАН Андрей Ремпель в прямом эфире торжественно объявят имена лауреатов Демидовской премии – 2020, расскажут об их вкладе в развитие фундаментальных наук, представят информацию о разработках, удостоенных высокой награды

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 29.11.20

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