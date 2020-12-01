1 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

01.12.2020, понедельник

В 09:25 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг организаторов V Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов». Основная тема конгресса и международной площадки прямого диалога Уралроспромэко – «Устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни граждан – ключевой вектор взаимодействия государства и общества». Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Николай Чуркин, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева сообщат результаты работы V Конгресса и международной площадки прямого диалога Уралроспромэко в 2020 году в онлайн-формате, назовут новые темы, которые будут детально рассматриваться экспертами площадки в 2021 году, подведут итоги международного конкурса «Урал – территория зеленого роста» и объявят победителей в номинациях «Экологическая политика СМИ», «Здоровье и сохранение жизни», «Наука и образование», «Промышленность и производство» и «Международное экологическое сотрудничество». В 13:15 начнется панельная дискуссия конгресса «Русский Север. Арктическая платформа Урала». В 14:45 – панельная дискуссия «Градостроительство и архитектура: режим обновления». В 16:00 – пленарное заседание «Устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни граждан».

В 11:00 губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Г.К.Жукову на площади у штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге (пр. Ленина, 71). Торжество посвящено 124-й годовщине со дня рождения маршала.

В 11:00 в ТК «Омега» (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 41) состоится подведение итогов конкурса «Бесконтактный санитайзер – руками школьников!» и награждение победителя. Конкурсанты борются за главный приз: денежный сертификат номиналом 100 000 рублей. Подарок предоставлен депутатом Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Владимиром Смирновым, который станет основным спикером мероприятия.

В 11:45 в отеле «Хаятт Ридженси» (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, бальный зал С) состоится торжественная церемония подведения итогов конкурса «Экспортер года», организованного правительством Свердловской области. Победители будут определены в десяти номинациях. В мероприятии примут участие: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова; директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. В 11:50 состоится пресс-подход с участием официальных лиц; в 12:00 – церемония награждения.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:30 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) начнется презентация проектов к трехсотлетию города «Екатеринбург 300». В мероприятии примут участие: заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов, начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, представители Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Министерства экономики Свердловской области, Корпорации развития Среднего Урала и другие. В программе: с 14:00 до 14:30 – сбор гостей; 14:30 – открытие форума «Екатеринбург 300»; 14:45 – выступления участников, голосование партнеров; 16:50 – подведение итогов.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится заседание рабочей группы по контролю за ходом реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Свердловской области.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 16:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 19:00 в кино-конференц-зале Ельцин-центра (ул. Ельцина, 3) откроется 17-й Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». На открытии будут присутствовать: директор фестиваля Лилия Немченко; начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков; члены жюри: режиссер Алексей Федорченко, актриса и певица Мириам Сехон, Гульбара Толомушова (Кыргызстан) и другие; режиссер Денис Клеблеев (режиссер фильма открытия «Алиса. Волнение»); Сергей Капков (шеф-редактор киностудии «Союзмльтфильм»).

Екатеринбург. Другие новости 30.11.20

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