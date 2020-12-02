2 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

02.12.2020, вторник

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по делу Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова. Трансляция будет организована на странице суда в инстаграме.

Завтра, 2 декабря, представители СМИ смогут присоединиться к проекту «Время заботы» и познакомиться с алгоритмом оказания помощи нуждающимся. На словах это так: диспетчер принимает заявку и передает ее добровольцу. Затем волонтеру выдают защитный костюм и адрес подопечного.

В 11:00 от Центра гуманитарной помощи (Екатеринбург, ул. Фучика, 65) отправится пресс-тур, организованный Православной службой милосердия. Журналистам покажут, как работают диспетчеры, затем участники направятся к многодетной семье по адресу: Родонитовая, 6.

В 11:30 состоится брифинг с участием министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко и председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Владимира Терешкова. Они подведут основные итоги согласительных процедур по подготовке бюджета Свердловской области ко второму и третьему чтению. Брифинг пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 состоится виртуальное торжественное открытие презентационного центра Свердловской области. Это постоянно действующая площадка на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где в интерактивной форме рассказывается о людях, культуре, промышленности, природе, инновациях. Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов. Трансляция мероприятия будет идти на YouTube-канале «Invest in Ural», на странице в социальной сети Facebook «Invest in Ural», а также на Facebook информационного партнера ТАСС-Урал.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам регулирования алкогольного рынка в России. Заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин, министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев, заместитель министра промышленности и торговли Пермского края, начальник отдела потребительского рынка и лицензирования Владислав Тонков, начальник отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Василий Скиба, заместитель председателя комитета по регулированию потребительского рынка, и.о. исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин, начальник управления лицензирования торговой сети «Пятерочка» Ольга Мулюкина и руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Уральского округа розничной сети «Магнит» Регина Елагина представят статистику основных показателей алкогольного рынка Свердловской области за 10 месяцев 2020 года, сообщат о ситуации с поддельным алкоголем на территории Свердловской области и межведомственном взаимодействии в этой сфере и назовут самые часто подделываемые напитки, расскажут об условиях получения лицензий на продажу алкоголя для торговых сетей, о реализации учета оптовых и розничных объемов продаж алкогольной продукции с использованием ЕГАИС, а также оценят влияние пандемии коронавирусной инфекции на алкогольный рынок.

В 16:30 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная развитию в Свердловской области въездного туризма на основе новых проектов, в частности, строительства глэмпингов и возведения релакс-курортов, что становится возможным, благодаря победе Среднего Урала в конкурсе на грантов Ростуризма: 35 миллионов рублей будет направлено на реализацию пятнадцати проектов. Об этом расскажут участники пресс-конференции: заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, руководитель свердловского Центра развития туризма Эльмира Туканова, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, представители других муниципалитетов региона.

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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