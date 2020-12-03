3 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

03.12.2020, среда

В 09:15 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 10:00 Свердловский областной суд (Екатеринбург, ул. Московская, 120) рассмотрит ходатайство подсудимого депутата заксобрания Александра Коркина о переносе рассмотрения его дела об убийстве на охоте из Серова в Екатеринбург.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится Заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» пройдет онлайн-пресс-конференция руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрия Шалабодова. Как изменилась работа УФАС Свердловской области на фоне пандемии: сокращается ли число жалоб на фармацевтический рынок и рынок медуслуг? Какие новые виды нарушений появились? Какие возможные признаки мошенничества выявляются в рекламе кредитов и финансовых услуг? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится заседание по делу «тагильского стрелка», обвиняемого в убийстве ребенка из хулиганских побуждений.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится заседание по делу участников секты «Ученики Иисуса Христа», убивших несовершеннолетнего. Материалы направлены в суд для отправки обвиняемых на принудительное лечение как страдающих хроническим психическим расстройством.

В 11:30 на Ивановском кладбище в Екатеринбурге состоится церемония возложения цветов на могилу Павла Петровича Бажова, приуроченное к 70-летию со дня смерти писателя. Планируется, что участие в мероприятии примут правнук Павла Бажова Алексей Бажов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев, председатель фонда «Бажов» Сергей Полыганов, дистанционно – дочь писателя Ариадна Бажова.

В 12:00 в режиме видео-конференц-связи на платформе Zoom пройдет Всероссийское совещание председателей советов ветеранов предприятий. Речь пойдет об обмене практическим опытом в организации поддержки ветеранов во время коронавирусной инфекции. Запланированы выступления представителей крупных предприятий из разных регионов страны. В том числе будет рассмотрен уральский ММК, НТМК, МЗиК, Ураласбеста и др. Организатор совещания – Союз наставников по повышению производительности труда при поддержке комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Агентства стратегических инициатив и Федерации профсоюзов Свердловской области. Регистрация по ссылке.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная цифровизации бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова назовут федеральный индекс цифровизации малого и среднего бизнеса 2020 года, расскажут об изменениях малого и среднего предпринимательства в регионе за время пандемии, сообщат о цифровизации каналов связи между предпринимателем и властью, напомнят инструменты поддержки бизнеса, а также поделятся примерами успешной адаптации и перехода бизнеса в онлайн, проанонсируют онлайн-бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса», которое состоится 8 декабря.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля идей и технологий Rukami в Екатеринбурге. Руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки развития талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в РВК Наталья Смелкова, руководитель фестиваля идей и технологий Rukami в Екатеринбурге, директор Центра трансфера технологий и предпринимательства УрФУ Нина Феодосиади и участница фестиваля Rukami, автор проекта «Зеленая энергетическая установка», ученица МАУО ЦДТ г. Серова (13 лет) Полина Халявина обозначат миссию фестиваля идей и технологий Rukami, назовут участников фестиваля и представят программу этого года, расскажут об особенностях проведения проекта в регионах, сообщат о возможном применении экологических изобретений школьников и студентов в городской среде, презентуют проект «Зеленая энергетическая установка», а также поделятся итогами Международного киберфестиваля идей и технологий Rukami в Москве.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга продолжится судебный процесс в отношении водителя «мерседеса», который в ночь с 11 на 12 июля 2020 года насмерть сбил мотоциклиста Влада Евсюкова на улице Белинского в Екатеринбурге.

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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