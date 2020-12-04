4 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

04.12.2020, пятница

В 16:00 в Историческом сквере Екатеринбурга откроется ярмарка «Зима. Тепло».

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

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