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Раскол в РПЦ

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Пятница, 4 декабря 2020, 06:59 мск

Новости Екатеринбург

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4 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

04.12.2020, пятница

В 16:00 в Историческом сквере Екатеринбурга откроется ярмарка «Зима. Тепло».

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

У «Автомобилиста» седьмое поражение подряд: «Команда выглядит разбитой». / Облбюджет даст денег на выкуп недостроя на Куйбышева. / «Трансперенси Интернешнл» обжалует конкурсы по переводу скорых на аутсорсинг. Читать дальше

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