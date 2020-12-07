7 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

07.12.2020, понедельник

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

Екатеринбург. Другие новости 06.12.20

В Екатеринбурге завершился фестиваль «Кинопроба». Две участницы скончались от коронавируса. / Под Екатеринбургом пройдет экстремальный марафон на 470 километров. / Зарегистрировано еще 15 смертей от коронавируса в Свердловской области. Читать дальше

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