8 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

08.12.2020, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты планируют рассмотреть проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся исполнения бюджета на 2020 год, формирования бюджета-2021 и другие.

В 10:30 в Синарском районном суде Каменска-Уральского (ул. Тевосяна, 1) стартует рассмотрение дела главного врача детской горбольницы Сергея Гультяева, обвиняемого в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и подделке документов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная финалу Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, организатор премии Геннадий Шаталов и директор Центра развития туризма Свердловской области, соорганизатор премии в 2020 году Эльмира Туканова обозначат географию участников и количество заявленных проектов, назовут состав экспертного совета финала премии, расскажут о проведении финальных мероприятий конкурса, а также перечислят номинации, по которым будет проходить отбор победителей.

В 11:00 в Нижнем Тагиле состоятся демонстрация новой передвижной лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и показ обновленного стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей среды (ул. Энтузиастов, 1). О реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле расскажет начальник Уральского УГМС Игорь Роговский, о возможностях и преимуществах нового оборудования расскажет начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Оксана Банникова.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную старту акции «Елка желаний» в Свердловской области. Благотворительный проект «Елка желаний» впервые выходит с поздравлениями во дворы и подъезды в Свердловской области: как изменилась акция из-за коронавирусных ограничений? Каким образом проекту удалось выйти на международный уровень в этом году? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: Валерий Басай, автор и организатор проекта «Елка желаний»; Илья Будкевич, общественный деятель, педагог в академии Дедов Морозов. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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