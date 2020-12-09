9 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

09.12.2020, среда

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится заседание по уголовному делу бывшего начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в получении взятки.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 6А) состоится первое заседание по делу об убийстве Ксении Каторгиной. На нем планируется оглашение обвинительного заключения по делу. На скамье подсудимых – Ахметвалиев М.М., Федорович М.А., Меньшикова Е.О. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, разбое, вымогательстве, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве. Судья Александр Ладин.

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга планируется заседание по делу Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова. Трансляция будет организована на странице суда в инстаграме.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов в туристической сфере 2020 года. Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев и директор уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев подведут итоги в туристической сфере 2020 года, обозначат текущую обстановку на российском рынке туриндустрии, расскажут о мероприятиях по восстановлению туротрасли, поделятся информацией о наиболее популярных туристических направлениях в период новогодних каникул, расскажут о средней стоимости туристической путевки на отдых в России и за границей, дадут прогнозы о количестве уральцев, которые собираются в путешествия, также обсудят перспективы развития такого направления, как «устойчивый туризм».

В 12:00 в рамках партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в МАОУ СОШ № 17 Ленинского района Екатеринбурга (ул. Белинского, 123) состоится открытие «Парты героя» в честь учившегося здесь Владимира Евгеньевича Ласточкина, майора милиции, участника первой чеченской войны, Героя Российской Федерации. Спикеры: Дмитрий Ноженко – глава Администрации Ленинского района Екатеринбурга, секретарь Ленинского местного отделения «Единой России»; Виталий Чачин – депутат Екатеринбургской городской думы.

В 13:00 на территории Уральского завода многогранных опор (Полевской, Западный промышленный район, 1/3) состоится запуск цеха горячего цинкования металлоконструкций. В церемонии участвуют: и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, глава Полевского городского округа Константин Поспелов, руководитель дирекции по сопровождению проектов автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Светлана Татарникова, председатель совета директоров ООО «ГК «Уральский завод горячего цинкования» Александр Меньшенин, генеральный директор Уральского завода многогранных опор Вадим Максимкин.

В 15:00 в УФАС по Свердловской области состоится рассмотрение жалобы руководителя «Трансперенси Интернешнл – Екатеринбург» Екатерины Петровой на конкурсы по переводу машин скорой помощи в нескольких городах Свердловской области на аутсорсинг.

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

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