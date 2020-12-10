10 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

10.12.2020, четверг

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную финансовой защите прав граждан в рамках Международного дня прав человека. Нарушения при оказании финансовых услуг, отказы в реструктуризации кредитов и онлайн-уловки: какие новые жалобы поступают от потребителей на финансовые организации в пандемию? Как защитить свои права в споре с банком, МФО или страховой компанией? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Кокоулин, начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации в Уральском федеральном округе; Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Янина Голубева, директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителе. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) продолжится процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности уральских поисковиков в Год памяти и славы. Председатель Совета Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова и руководитель архивной студенческой группы Елена Шушарина поделятся информацией о проведении серии семинаров в городах Свердловской области по обучению молодежи работе с электронными базами Министерства обороны РФ «Вспомним всех поименно», расскажут о реализации акций «Дорога к обелиску – Пост № 1» и «Дорога домой», а также о работе Школы поисковика для начинающих, поделятся данными о прошедших и запланированных поисковых экспедициях на места боев Великой Отечественной войны «Вахта Памяти», озвучат данные о проекте «Имена из тыловых госпиталей», реализуемом совместно со Свердловским областным военным комиссариатом.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню прав человека. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подведет основные итоги работы аппарата уполномоченного в Свердловской области в 2020 году, огласит статистику обращений граждан к уполномоченному, оценит соблюдение прав человека в условиях пандемии коронавируса в Свердловской области, расскажет о межведомственном взаимодействии с государственными учреждениями, в частности с ГУФСИН России по Свердловской области.

В 12:00 состоится презентация цифрового двойника – автоматизированной системы управления теплоснабжением (АСУТ) Екатеринбурга. В мероприятии участвуют заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, зам. Губернатора СО Сергей Швиндт, генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, представители правительства СО и Свердловского филиала «Т Плюс».

В 13:00 (время местное) в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная годовым итогам работы на рынке недвижимости ГК «КОРТРОС». О результатах деятельности группы компаний в 2020 году и планах на 2021 год в online-формате расскажет президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.

В 13:00 в Историческом парке «Моя Россия – Моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) при поддержке администрации Ленинского района Екатеринбурга пройдет торжественная церемония вручения премии имени Героя Российской Федерации Сергея Воронина лучшим участникам военно-патриотических объединений Ленинского района города Екатеринбурга. Премия будет вручаться впервые. Спикеры: Сергей Воронин – депутат Екатеринбургской городской думы, Герой Российской Федерации; Дмитрий Ноженко – глава администрации Ленинского района, секретарь Ленинского местного отделения «Единой России».

В 14:00 состоится торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Мероприятие пройдет в Центре международной торговли (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д, 3 этаж, кино-конференц-зал). В церемонии участвуют: заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов, директор Центра развития туризма региона Эльмира Туканова, представители туриндустрии и власти субъектов РФ.

В 16:00 в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится презентация экспозиции «Урал в подарках» – проекта, приуроченного к 150-летию Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера. Посетители увидят подарки, которые получали именитые уральцы: гитары музыкантов Вячеслава Бутусова и Александра Новикова, бушлат режиссера Алексея Балабанова, который носил главный герой фильма «Брат-2», вещи писателей Павла Бажова и Владислава Крапивина, режиссера Ярополка Лапшина, нобелевского лауреата по физике, сэра Константина Новоселова.

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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