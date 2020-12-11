11 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

11.12.2020, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов запуска единой социальной карты в Свердловской области. Заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов перечислит виды карты и категории граждан, для которых она предназначена, сообщит о возможностях карты, объяснит условия ее получения и механику использования, подведет итоги трех месяцев работы ЕСК в регионе, а также назовет число свердловчан, использующих карту.

В 11:00 в онлайн-формате начнет работу научно-практическая конференция «Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики». Мероприятие организовано региональным центром финансовой грамотности Свердловской области при поддержке минфина региона, управлением службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе, Уральским государственным экономическим университетом. Участники конференции обсудят такие темы, как влияние цифровых финансовых технологий на финансовую грамотность, профилактика мошенничества в финансовой сфере, безопасное использование банковских карт и многие другие. В рамках конференции запланирован круглый стол, посвященный цифровизации в банковском секторе, а также финансовому наставничеству в условиях цифровой экономики. Программа конференции и ссылки на регистрацию здесь.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная правилам заготовки елей в Свердловской области в предновогодний период. Заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов объяснит, как самостоятельно и законно можно срубить новогоднюю ель в лесу, огласит информацию по ценам на живые ели, поделится знаниями о выборе вечнозеленого дерева, напомнит об ответственности, в том числе и материальной, за незаконную рубку хвойных деревьев, также спикер расскажет об организации охраны елового молодняка в лесничествах области.

В 15:00 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов представит потенциал региона на Международном ремесленном конгрессе. В рамках презентации Свердловской области «Традиционные промыслы в индустриальном регионе» запланированы включения из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сысерти и Каменска-Уральского. Будут представлены традиционные промыслы Среднего Урала, в том числе в формате интерактивных мастер-классов, презентованы креативные кластеры, а также организованы показы современных уральских дизайнеров. Трансляция Международного ремесленного конгресса буде доступна по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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