14 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

14.12.2020, понедельник

В 10:30 в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре (Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1) начнется пресс-тур в швейную мастерскую, где журналистам покажут уникальный вышитый «вертеп на елку», а также как вручную изготавливаются рождественские подарки.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению барабанного фестиваля Groove Karaoke в Екатеринбурге. Начальник управления культуры города Илья Марков и ведущий фестиваля Groove Karaoke, ведущий канала Drummers Plus Виталий Бородин обозначат цели и задачи мероприятия, расскажут о подготовке к проведению музыкального фестиваля в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, представят участников Groove Karaoke нынешнего года, обсудят развитие искусства игры на барабанах в России, назовут самые сильные барабанные школы страны.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 13.12.20

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