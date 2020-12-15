15 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

15.12.2020, вторник

В 10:00 в пресс-центре УрФУ состоится торжественное открытие IV межрегиональной научно-практической конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы» (Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 2 этаж, зал диссертационных советов). В 09:45 состоится пресс-подход. В конференции примут участие представители органов государственной власти Свердловской области, главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев, секретарь научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Павел Мареев, директор Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан Ринат Патеев, ректор Булгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, известные религиозные деятели, специалисты в области исламоведения, теологии, религиоведения и других областей научного знания из различных регионов России. Приветствовать участников конференции будут Верховный муфтий России, Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж, зал заседаний думы) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:30 в Свердловском областном суде продолжится судебный процесс по делу Ивана Казанцева, обвиняемого в убийстве собственного сына. Заседание пройдет в закрытом режиме.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Свердловском областном суде состоится очередное заседание по делу Александра Борисова, обвиняемого в убийстве 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле. Заседание пройдет в закрытом режиме.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную подготовке ведомств к Новому году. Эксперты фиксируют резкий рост бытовых пожаров в Свердловской области: каковы причины? Какую нагрузку на сети создает переход на удаленную учебу и работу? Не вызовет ли «домашний» Новый год перегрузок на сетях? Как безопасно встретить праздник дома? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Махнев, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления МЧС России по Свердловской области; Владимир Вяткин, заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго»; Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов на рынке недвижимости Екатеринбурга за 2020 год. Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников, заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, президент ассоциации ИЖС Максим Назаренко подведут предварительные итоги капитального строительства в регионе за 2020 год, огласят планы по вводу жилья на 2021 год, обозначат тенденции ипотечного кредитования, спрогнозируют динамику роста цен на жилье, предоставят свежую аналитику Уральской палаты недвижимости, а также представят итоги развития отрасли ИЖС за 2018-2020 годы и перспективы развития в 2021-2022 годах. В финале пресс-конференции в прямом эфире состоится подведение итогов конкурса Уральской палаты недвижимости среди журналистов.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 14.12.20

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