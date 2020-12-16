16 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

16.12.2020, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 работники Березовского лесничества (Березовский, 124-й квартал, 4А) покажут, как приобрести новогоднюю елку, начиная от подачи в лесничество заявления до момента рубки дерева, которое укажет работник лесничества. Директор Березовского лесничества Александр Петров и инспектор лесной охраны департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Елена Кольцова расскажут, как правильно выбрать хвойное дерево, сколько оно будет стоить по договору купли-продажи для собственных нужд, и сколько, если срубить такое дерево без разрешения, а также о том, как организована охрана елового молодняка перед новогодними праздниками. В проверке документов на провозимое новогоднее дерево примут участие сотрудники Госавтоинспекции города Березовского.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов поиска пропавших людей в Свердловской области в 2020 году. Врио начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Изместьев, заместитель начальника отдела розыскной работы УУР ГУ Аркадий Болотов, координатор и основатель отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, инструктор школы «ЛизаАлерт» Станислав Казаков огласят актуальную статистику, касающуюся поиска пропавших людей в Свердловской области в 2020 году, перечислят причины пропажи людей в лесах и на территории населенных пунктов, поделятся информацией о том, кто теряется чаще всего, дадут алгоритм поиска пропавшего человека, расскажут о применяемых методах обнаружения при поиске пропавших людей.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» состоится итоговая пресс-конференция руководителя и собственника группы компаний «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Курс на реновацию: в каких законопроектах нуждается строительная отрасль? Как изменится облик города при уплотнении центра? Что ожидает рынок жилья в 2021 году? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению IХ фестиваля светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге 19 и 20 декабря. Куратор фестиваля Евгения Никитина, директор фестиваля Александр Цариков и художник, автор инсталляций и арт-объектов, участник «Не темно – 2020» (Пермь) Илья Гришаев расскажут о концепции и программе фестиваля, сообщат особенности его проведения в 2020 году, обозначат количество и географию участников, обсудят влияние проекта на город, культурные взаимосвязи и культурную идентичность региона в целом, а также назовут места Екатеринбурга, где можно будет увидеть работы участников.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная программе праздничных мероприятий в парке Маяковского в период новогодних каникул и открытию катка на территории парка. Начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков и директор парка им. Маяковского Екатерина Кейльман расскажут о реновации парка и о нововведениях этого года, поделятся информацией об открытии катка в парке, озвучат культурно-развлекательную программу мероприятий на новогодние каникулы, а также поделятся планами на 2021 года.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 3 этаж, зал № 4А) состоится оглашение приговора по делу газонокосильщика, который, по версии обвинения, заживо сжег своего бригадира из-за отказа выплатить ему дневной аванс. Преступление произошло 14 сентября 2019 года в переулке Базовый в Екатеринбурге. Судья Андрей Юшманов.

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

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