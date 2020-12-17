17 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

17.12.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга продолжится судебный процесс в отношении водителя «мерседеса», который в ночь с 11 на 12 июля 2020 года насмерть сбил мотоциклиста Влада Евсюкова на улице Белинского в Екатеринбурге.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХХXVII Международного литературного фестиваля фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге. Почетный член Интернационального союза писателей, писатель, председатель оргкомитета «Аэлита» Борис Долинго, председатель правления Интернационального союза писателей, писатель, драматург, прозаик, журналист, литературный продюсер, театральный режиссер Александр Гриценко и генеральный директор Свердловской киностудии, продюсер Михаил Чурбанов расскажут о программе фестиваля, сообщат особенности его проведения в 2020 году, обозначат количество и географию участников, назовут приглашенных спикеров, а также поделятся информацией о победителях и призах.

В 13:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с кибербезопасностью в Свердловской области в предновогодний период. Специалист управления безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников и представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области представят статистику по интернет-мошенничествам в Свердловской области за 2020 год, расскажут о работе ведомств по обеспечению кибербезопасности уральцев, поделятся информацией о влиянии пандемии коронавируса на активность мошенников и потребительское поведение свердловчан в сети, перечислят способы, с помощью которых чаще всего уводят деньги со счетов, огласят алгоритм действий, если деньги с карты или счета все же украли, также затронут тему телефонных мошенников, представят чек-лист от Банка России «Как понять, что вам звонит мошенник».

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится на выездное заседание депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В повестке два вопроса: «О комплексном развитии микрорайона Широкая Речка и микрорайона Краснолесье» и «О строительстве здания администрации Академического района города Екатеринбурга».

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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