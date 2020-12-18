18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

18.12.2020, пятница

В 11:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоится оглашение приговора отношении водителя «мерседеса», который в ночь с 11 на 12 июля 2020 года насмерть сбил мотоциклиста Влада Евсюкова на улице Белинского в Екатеринбурге.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную влиянию закона об удаленной работе на рынок труда Свердловской области. С 1 января вступает в силу закон об удаленной работе: какое влияние он окажет на рынок труда в Свердловской области? С какими проблемами столкнулись работодатели и сотрудники при переходе на удаленную работу во время пандемии? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной думы РФ, член рабочей группы по формированию закона об удаленной работе; Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги Марии Бутиной «Тюремный дневник». Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин и автор книги «Тюремный дневник», член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, член Общественной палаты РФ Мария Бутина презентуют книгу «Тюремный дневник», расскажут историю ареста и тюремного заключения автора в США, а также поделятся информацией о работе в сфере защиты прав и интересов российских граждан, столкнувшихся с беззаконием или оказавшихся в местах заключения за рубежом. В 13:00 в Уральском государственном экономическом университете состоится встреча студентов с Марией Бутиной. В 19:00 в президентском центре Б. Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится презентация книги «Тюремный дневник», а также дискуссия на тему: «Российско-американские отношения: перспективы развития». Презентация приурочена к официальному старту продаж печатной версии и аудиокниги.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального проекта «Учитель будущего» в Свердловской области и 90-летию Уральского государственного педагогического университета. Ректор УрГПУ Светлана Минюрова, директор департамента профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев, директор Центра академического взаимодействия УрГПУ Наталья Белоусова, начальник управления образованием Асбестовского городского округа Светлана Валеева, руководитель Центра профессионального повышения мастерства педагогических работников «Учитель будущего» Марина Бывшева расскажут об истории УрГПУ, о проектах по формированию учителя нового поколения, которые вуз реализует в настоящее время, проинформируют о ходе реализации федерального проекта «Учитель будущего» в Свердловской области, поделятся информацией о действующих государственных программах поддержки педагога, обсудят современные вызовы, на которые вынужден отвечать действующий педагог, проанализируют, как современные учителя совершенствуется в плане профессионального мастерства.

В 16:00 в онлайн-формате состоится торжественная церемония открытия музея военной истории Урала «Свердловск: Говорит Москва!». Она будет в прямом эфире транслироваться на официальной странице Свердловской области в «ВКонтакте». Планируется, что участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. В 17:30 для представителей СМИ будет организован доступ в музей «Свердловск: Говорит Москва!» (ул. 8 Марта, 28).

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

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