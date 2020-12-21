21 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

21.12.2020, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития энергетической отрасли Свердловской области. Накануне празднования Дня энергетика первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов, директор филиала ОАО «МРСК Урала» – филиала «Свердловэнерго», директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Андрей Мельников и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов расскажут об основных показателях развития энергетической отрасли региона, представят перспективы работы в 2021 году, обозначат готовность энергосистемы Свердловской области к прохождению пиковых нагрузок во время зимнего периода, а также сообщат, как пандемия коронавируса отразилась на статистике задолженности потребителей за тепловую и электрическую энергию.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году в Свердловской области. Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин расскажет о ходе подключения социальных объектов к сети Интернет, представит данные по количеству учреждений, которые уже обеспечены скоростным интернетом, перечислит отдаленные населенные пункты, которые удалось подключить к всемирной паутине в прошедшем году, поделится актуальной информацией о переводе государственных услуг в электронный вид, озвучит планы по подключениям до конца года и на 2021 год, а также оценит влияние эпидемиологической ситуации на графики работ и сетевую нагрузку.

В 13:00 в Екатеринбурге (ул. Шарташская, 21) начнет работу Служба доставки подарков. Волонтеры в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей будут развозить детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также детдомов и школ-интернатов подарки, собранные во время акции «Елка желаний». В числе волонтеров – пилот гражданской̆ авиации, герой России Дамир Юсупов, он посетит три семьи. В проекте также примут участие консулы Узбекистана, Кыргызстана и Ингушетии, представитель посольства Сербии в УрФО Сава Рапич, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и главы районов. Журналистам покажут: примерку новогодних костюмов, создание сказочного грима, мастер-класс по ораторскому искусству, музыкальную разминку.

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