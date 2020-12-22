22 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

22.12.2020, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. С проектом повестки можно ознакомиться здесь.

В 10:00 в здании администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное, сорок пятое, заседание городской думы. Проект повестки доступен по ссылке.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя Центра управления регионом Свердловской области Ильи Захарова. Центр подводит итоги первого месяца работы: сколько жалоб свердловчан взято на контроль? Каких сфер они касаются? Насколько эффективно показывает себя система? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:00 состоится XII открытая экспертная онлайн-конференция энергетиков Свердловской области с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также представителей крупных энергетических компаний региона, ветеранов отрасли, школьников и студентов. Главной темой встречи этого года станет 100-летие со дня принятия плана ГОЭЛРО. На конференции представители профессионального сообщества планируют рассмотреть стратегические задачи развития энергетики России и Урала, механизмы внедрения инноваций в сфере энергосбережения, прорывные технологии атомной и солнечной энергетики и ряд других вопросов. Для участия необходимо пройти регистрацию, по результатам которой будет направлена ссылка на трансляцию мероприятия.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с кибербезопасностью в Свердловской области в предновогодний период. Начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь и специалист управления безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников по Свердловской области представят статистику по интернет-мошенничествам в Свердловской области за 2020 год, расскажут о работе ведомств по обеспечению кибербезопасности уральцев, поделятся информацией о влиянии пандемии коронавируса на активность мошенников и потребительское поведение свердловчан в сети, перечислят способы, с помощью которых чаще всего «уводят» деньги со счетов, огласят алгоритм действий, если деньги с карты или счета все же украли, также затронут тему телефонных мошенников, представят чек-лист от Банка России «Как понять, что вам звонит мошенник».

В 12:00 в смешанном формате – offline и online пройдет пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Студии для прямых включений будут организованы на нескольких площадках.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы службы занятости Свердловской области в 2020 году. Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, директор Каменск-Уральского центра занятости Анастасия Карамышева и директор Первоуральского центра занятости Сергей Малеев представят основную статистику, касающуюся работы службы занятости в 2020 году, проанализируют ситуацию на рынке труда Свердловской области по итогам года, расскажут о мерах поддержки гражданам, получившим статус безработных в период пандемии коронавируса, также поделятся информацией о ходе реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в части модернизации службы занятости.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам обеспечения безопасной работы газового хозяйства Свердловской области в зимний период. Заместитель директора – главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер и начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев расскажут о мерах, предпринимаемых уральскими газовиками для обеспечения бесперебойного газоснабжения региона, огласят результаты проверок газового оборудования Свердловской области, обозначат основные причины неисправностей и предоставят статистику нарушений, а также дадут рекомендации по правилам эксплуатации и алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях для физических и юридических лиц, пользующихся газовым оборудованием.

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

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