23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

23.12.2020, среда

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81, зал № 109) планируется заседание по делу Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится процесс по делу Владимира Пузырева, который в ноябре 2019 года на автомобиле «Хонда» сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области за 2020 год. Руководитель управления Дмитрий Шалабодов подведет итоги работы в 2020 году, представит статистику по количеству и результатам рассмотрения жалоб, обращений и нарушений, огласит динамику цен на продовольственные и непродовольственные товары в Свердловской области, даст оценку ситуации с ненадлежащей рекламой в регионе, а также ситуации по выявлению картельных сговоров, поделится информацией о количестве возбужденных дел об административных правонарушениях и проведении контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, расскажет о сложившейся судебной практике Свердловского УФАС России в текущем году, обозначит перспективы работы ведомства на 2021 год.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится XXV церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов огласят список лучших благотворителей Свердловской области по итогам 2020 года, вручат благодарственные письма, объявят итоговую сумму, полученную в результате благотворительной деятельности в 2020 году.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет пресс-конференцию, посвященную подготовке к проведению фестиваля Ural Music Night в 2021 году. Мероприятие пройдет в «Синара-центре» (Верх-Исетский бульвар, 15, зал приемов). Международный фестиваль Ural Music Night оценил интерес к офлайн-концертам во время пандемии: снизилось ли количество зрителей? Как долго аудитория задерживается на музыкальных площадках? Какими будут концерты в 2021 году? На эти и другие вопросы ответят: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Евгений Горенбург, председатель Ассоциации музыкантов Урала, директор фестиваля Ural Music Night; Ольга Рыбакова, директор центра маркетинговых и социологических исследований фонда «Социум».

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

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