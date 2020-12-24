24 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

24.12.2020, четверг

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную программе новогодних мероприятий в Екатеринбурге и особенностям их проведения. Бесконтактные спектакли, онлайн-праздники и первые за восемь месяцев гастроли Екатеринбургского цирка: чем будут отличаться новогодние мероприятия в 2020 году? Какие правила нужно соблюдать, чтобы попасть на праздник? На эти и другие вопросы ответят: Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Тамара Бортникова, директор Екатеринбургского цирка; Елена Давыдова, директор театра балета Щелкунчик; Денис Корнеевский, программный директор Ельцин-центра. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области и итогам 2020 года. Спикер Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в уходящем году, поделятся информацией о работе заксобрания в условиях пандемии коронавирусной инфекции и режиме ограничений, с ней связанных, сообщат о перспективах развития региона в 2021 году и представят планы на весеннюю сессию.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам работы Екатеринбургского государственного цирка в сезоне 2020-2021. Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова и продюсер «Шоу воды, огня и света!" Анатолий Сокол-Садоха расскажут о программе мероприятий цирка в период новогодних каникул, в частности о новом шоу, которое стартует 26 декабря, объяснят, как будут соблюдаться меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, подведут итоги работы цирка в уходящем году, а также представят планы работы на 2021 год.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в условиях пандемии. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов расскажут об итогах внешней торговли в 2020 году, об изменении формата работы органов власти, таможенной службы и бизнеса на внешнеэкономическом направлении в связи с пандемией и закрытием границ, перечислят новые формы сотрудничества Свердловской области с зарубежными партнерами, а также поделятся информацией о планах и перспективах на ближайшее время.

В 14:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Климатические итоги 2020 года и прогноз погоды на начало нового года», в которой примут участие начальник уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский и главный синоптик Галина Шепоренко.

Екатеринбург. Другие новости 23.12.20

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