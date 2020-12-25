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25 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

25.12.2020, пятница

  • В 10:30 на платформе Imind состоится пресс-конференция начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова по итогам 2020 года.
  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к новогодним каникулам в Свердловской области. Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев, заместитель начальника Управления Росгвардии по Свердловской области Игорь Петунин, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин, главный внештатный специалист токсиколог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев и заместитель директора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина, д.м.н. Кирилл Бердюгин расскажут о мерах профилактики правонарушений в период Нового года и праздничных дней, сообщат об обеспечении безопасности в общественных местах, напомнят о мерах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также дадут рекомендации, как избежать травм опорно-двигательного аппарата и отравлений в период новогодних праздников.
  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги Натальи Кирилловой «Культ маски: исторический контекст». Автор, уральский культуролог и искусствовед, доктор культурологии, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина Наталья Кириллова презентует свою новую монографию «Культ маски: исторический контекст», расскажет об исследовании маски и ее роли в истории искусства, рассмотрит значение маски в современном мире, а также поделится информацией о тираже выпущенных книг и электронной версии работы.

Екатеринбург. Другие новости 24.12.20

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