28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

28.12.2020, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий подведет итоги работы на посту сенатора Совета Федерации в прошедшем 2020 году, ответит на вопросы журналистов о программе отселения граждан из аварийного жилья, о правовом обеспечении строительства апартаментов, о перспективах комплексной застройки мегаполиса, о роли и механизмах льготной ипотеки в современных экономических реалиях, об использовании эскроу-счетов проектного финансирования, о возможности проведения реновации в уральских городах.

В 12:00 в Среднеуральске (ул. Строителей, 2) состоится торжественное открытие пожарного депо № 16/6. Участие в мероприятии примут губернатор Евгений Куйвашев, начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, по видеосвязи с приветственным словом обратится глава МЧС России Евгений Зиничев.

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