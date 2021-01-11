11 января в Свердловской области ожидаются следующие события

11.01.2021, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы ведомств в период зимних каникул в Свердловской области. Начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев, заместитель начальника штаба управления Росгвардии по Свердловской области Максим Балакин и заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов расскажут об обеспечении безопасности и правопорядка в общественных местах, о зафиксированных правонарушениях, сообщат о количестве обращений граждан за оказанием медпомощи и об уровне травматизма в период праздничных каникул.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная программе мероприятий Ельцин-центра на 2021 год, в котором будут отмечаться 90-летие Бориса Ельцина, 30-летие новой России и ее первых демократических выборов. Исполнительный директор фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов, первый заместитель исполнительного директора фонда Людмила Телень, директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин, программный директор Ельцин-центра Денис Корнеевский и руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских представят программу мероприятий на 2021 год, расскажут о форматах их проведения, а также о предстоящем фестивале «СМС: Слова и музыка свободы».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале (11 января в России – День заповедников и национальных парков). Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев, директор Висимского государственного природного биосферного заповедника Михаил Федоров, директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин, директор природного парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин, заместитель директора по экологическому просвещению природного парка «Река Чусовая» Лада Трунова, заместитель директора по охране территории природного парка «Река Чусовая» Виктор Ребрунов расскажут о работе по охране природы и сохранению заповедников и национальных парков в регионе, сообщат о мероприятиях по привлечению посетителей в рамках развития въездного туризма, проанализируют влияние пандемии коронавирусной инфекции на работу заповедников и парков Свердловской области, также поделятся планами по развитию на 2021 год.

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