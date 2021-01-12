12 января в Свердловской области ожидаются следующие события

12.01.2021, вторник

В 11:00 в Свердловском облсуде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) продолжится процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Планируется допрос потерпевшей (матери убитой девушки) и допрос свидетелей.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную оценке психологического состояния уральцев. Стресс, неврозы и апатия: как коронавирусные ограничения скажутся на психологическом состоянии свердловчан в 2021 году? Насколько выросло число обращений к психологам и психиатрам в 2020 году? Какова ситуация с отравлениями в новогодние каникулы? Как стабилизировать свое психологическое состояние, чтобы чувствовать спокойствие и уверенность в новом году? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор»; Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений Свердловской областной клинической психиатрической больницы. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в Екатеринбурге у монумента Владимиру Мулявину (ул. Дзержинского, 2, с торца кинотеатра «Космос») состоится памятная акция, посвященная 80-летию российского и белорусского музыканта, основателя ВИА «Песняры», уроженца Свердловской области. Участниками акции в Екатеринбурге станут министр культуры Светлана Учайкина, министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов, руководитель отделения посольства Беларуси в Екатеринбурге Виталий Войтик, почитатели творчества музыканта.

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