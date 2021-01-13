13 января в Свердловской области ожидаются следующие события

13.01.2021, среда

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области, а также планам фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» по работе с одаренными детьми в 2021 году. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор фонда Инна Денюш и заместитель директора фонда «Золотое сечение» по науке Жанна Дербышева сообщат о старте и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области, подведут итоги работы фонда в 2020 году и поделятся планами на 2021 год, представят данные по подготовке к проведению регионального этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы», расскажут об открытии новой образовательной площадки фонда в Екатеринбурге, а также поделятся информацией о внедрении собственных образовательных продуктов – очных и дистанционных курсов.

В 14:00 в Свердловском облсуде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) продолжится процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Планируется допрос свидетелей.

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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