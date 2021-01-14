14 января в Свердловской области ожидаются следующие события

14.01.2021, четверг

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорска, 68) планируется рассмотрение апелляционной жалобы на решение мирового судьи по делу о конфликте на АЗС следователя Артема Халилова и екатеринбуржца Антона Истомина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится круглый стол, посвященный ходу реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, президент СРО Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников, руководитель рабочей группы по организации 100+ TechnoBuild Вера Белоус, начальник экономического управления Уральского главного управления Банка России Алексей Кориков, генеральный директор группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер и заместитель директора по капитальному строительству компании «Атомстройкомплекс» Александр Копылов обсудят текущее состояние строительной отрасли в регионе, подведут промежуточные итоги жилищного строительства и планы по улучшению жилищных условий свердловчан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», обозначат тенденции ипотечного кредитования в 2021 году, а также спрогнозируют динамику роста цен на жилье в Свердловской области.

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