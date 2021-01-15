15 января в Свердловской области ожидаются следующие события

15.01.2021, пятница

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:00 в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Чкалова, 1) состоится брифинг на тему «Развитие в Свердловской области системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения: ее роль в обеспечении безопасности дорожного движения и перспективы». На вопросы журналистов ответят: Дмитрий Кузнецов – начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции; Денис Чегаев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году в Свердловской области. Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин расскажет о ходе подключения социальных объектов к сети Интернет, представит данные по количеству учреждений, которые уже обеспечены скоростным интернетом, перечислит отдаленные населенные пункты, которые удалось подключить к всемирной паутине в прошедшем году, поделится актуальной информацией о переводе государственных услуг в электронный вид, поделится планами по подключениям до конца года и на 2021 год, а также оценит влияние эпидемиологической ситуации на графики работ и сетевую нагрузку.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке Свердловской области к празднику Крещения. Как изменится его проведение в условиях пандемии? Уменьшится ли число купелей в Свердловской области? Можно ли окунаться в прорубь тем, кто уже переболел коронавирусом? Какая погода ожидается в ночь на 19 января? На эти и другие вопросы ответят: отец Даниил Рябинин, председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии; Ирина Каменных, начальник отдела безопасности людей на водных объектах управления МЧС России по Свердловской области; Алексей Кривоногов, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов театральной деятельности в Свердловской области в 2020 году. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, директор муниципального театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова, директор Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова, директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин, директор Краснотурьинского театра кукол Лариса Мокрушина и директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова подведут основные итоги театральной деятельности в Свердловской области за 2020 год, огласят статистику по посещаемости уральских театров и проведению онлайн-мероприятий, расскажут о влиянии пандемии коронавируса на гастрольно-театральную деятельность, поделятся впечатлениями о наиболее ярких проектах прошедшего года, а также представят планы театров на 2021 год.

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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