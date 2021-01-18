18 января в Свердловской области ожидаются следующие события

18.01.2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления архивами Свердловской области в 2020 году и планам на 2021 год. Начальник управления Александр Капустин подведет основные итоги работы в 2020 году, сообщит о межведомственном взаимодействии государственных и муниципальных архивов в работе над совместными проектами, расскажет о документах, выявленных и введенных в научный оборот в архивах Свердловской области в 2020 году, перечислит основные и новые методы сбора документов, а также поделится информацией о текущих проектах Управления и планами работы на 2021 год.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам ралли-марафона «Дакар» – 2021. Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, пилот гоночной команды Сергея Карякина, мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и штурман команды, мастер спорта России Антон Власюк расскажут о подготовке к соревнованиям, о сложностях, возникших в ходе гонки, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия и уровне подготовки спортсменов, а также ответят на вопросы журналистов.

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