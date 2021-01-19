19 января в Свердловской области ожидаются следующие события

19.01.2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:15 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится процесс по делу Владимира Пузырева, который в ноябре 2019 года на автомобиле «Хонда» сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2020 году. Руководитель управления Владимир Гребнев и его заместители Наталья Банникова и Светлана Терехова огласят основные результаты работы Управления в 2020 году, дадут основную статистику по нарушениям, назовут категории сельхозпродукции, которые чаще всего не соответствуют стандартам качества, отметят изменения ассортимента импортируемых на территорию региона сельхозпродуктов и географии поставщиков в связи с пандемией коронавируса, поделятся информацией по работе с информационной системой «Меркурий» в 2020 году, расскажут о нововведениях в законодательстве в части надзора за хозяйствующими субъектами.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 14:20 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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