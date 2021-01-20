20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

20.01.2021, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга стартует пресс-тур, посвященный уборке города, участники которого оценят, как идут работы по уборке дорог и тротуаров в нескольких районах города. На вопросы, связанные с технологиями уборки, количеством техники и объемами вывезенного снега, ответит заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин. Пресс-тур рассчитан на 2 часа.

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:00 в Свердловском облсуде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) продолжится процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной.

В 11:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области за 2020 год. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подведет предварительные итоги работы в 2020 году, огласит статистику обращений граждан к уполномоченному, оценит соблюдение прав человека в условиях пандемии коронавируса в Свердловской области, а также поделится планами работы на 2021 год и ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в Общественной приемной регионального отделения Партии пенсионеров по Свердловской области (Екатеринбург, пр. Ленина 79б) пройдет круглый стол «Итоги общественного обсуждения комплексной программы «Общественное здоровье уральцев на 2021 – 2024 годы», в примут участие эксперты в сфере организации здравоохранения, врачи и руководители общественных организаций: М. Л. Галимов, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови»; Р.Р. Зайнутдинов, президент Свердловской региональной организации «Всероссийского общества гемофилии»; С. Г. Зашихин, директор фонда «Поддержки спорта, спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями»; В. М. Кириллов, председатель общественного совета Западного управленческого округа Свердловской области; Ф. Г. Перина, врач-гематолог высшей квалификационной категории, ветеран труда; С.В. Фирстов, секретарь центрального совета Партии пенсионеров по вопросам здравоохранения, член президиума Общества врачей России, член Всемирной медицинской ассоциации; П. В. Чигвинцев, координатор Свердловского регионального отделения «Волонтеры-медики»; Н. Г. Шайдуров, заслуженный работник здравоохранения РФ, отличник здравоохранения, врач высшей категории; М.А. Юдина, председатель Свердловской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых». Будет организована прямая трансляция круглого стола на YouTube. Для получения ссылки на видеотрансляцию необходимо написать на ekb.pensioner.party@mail.ru.



В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2020 году. Заместитель управляющего отделением Ольга Шубина назовет основные результаты работы в 2020 году, огласит статистику по количеству пенсионеров и предпенсионеров в Свердловской области на данный момент, представит данные о размере ожидаемого повышения пенсий уральцев в 2021 году, поделятся информацией о нововведениях в пенсионной системе, оценит эффективность внедрения электронных сервисов и услуг в Свердловской области, расскажет о выплатах для поддержки населения Свердловской области в период распространения коронавирусной инфекции, перечислит категории граждан Свердловской области, которые имеют основания получить эту помощь.

15:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) планируется рассмотрение апелляции на решение суда предыдущей инстанции о конфликте Максима Румянцева и Максима Шибанова в сквере у театра драмы.

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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