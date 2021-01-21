21 января в Свердловской области ожидаются следующие события

21.01.2021, четверг

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, посвященный второму этапу рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Спикер расскажет о сроках проведения голосования и предлагаемых для благоустройства зеленых зонах, а также ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную изменениям на рынке ломбардов на Урале и в Поволжье. Банк России ввел новые требования к ломбардам: как оценивается состояние рынка залогового имущества на Урале и в Поволжье? Позволит ли мера оздоровить финансовый сектор? Как изменился портрет заемщика за последние годы? Как будут работать легальные ломбарды? Какая доля ломбардов не пережила пандемию? Какой урон рынку наносят черные кредиторы? Как защитить себя от мошенников на рынке залогового имущества? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Фурдуй, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России; Михаил Унксов, президент некоммерческого партнерства «Лига Ломбардов» (Москва). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81) планируется заседание по делу Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выездное заседание депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». Сбор участников заседания на парковочной площадке у Благовещенского храма Святых Божиих строителей (ул. Вильгельма де Геннина, 61) в 12:20. С докладом о строительстве Дома детского творчества в планировочном районе Академический перед участниками мероприятия выступит начальник городского департамента образования Константин Шевченко. Затем собравшиеся обсудят перспективы развития дополнительного образования детей в Академическом на территории АО «РСГ-Академическое» (ул. Шаманова, 22). В заседании примут участие: Виктор Маслаков – заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области; Екатерина Сибирцева – заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики; Дмитрий Ноженко – глава администрации Ленинского района Екатеринбурга; Илья Марков – начальник управления культуры города; Людмила Фитина – начальник городского управления по физической культуре и спорту; Юлия Касимова – председатель комитета по молодежной политике администрации Екатеринбурга; Николай Зуев – генеральный директор АО «РСГ Академическое»; Любовь Безбородько – директор школы № 16.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта «Арт-платформа для продвижения уральского современного искусства». Президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая, куратор проекта Женя Чайка, участник-критик Лев Шушаричев, участник-художник Федор Телков, участник-художник Анастасия Богомолова расскажут об основных целях и задачах проекта, поделятся данными об участниках арт-платформы, перечислят мероприятия, которые проходили в рамках проекта (ридинги, открытые семинары, встречи-«разговорники», мастер-классы, междисциплинарные лаборатории и т.д.), также проинформируют об открывшейся в центре города выставке под открытым небом, где представлены постеры, которые знакомят зрителей с взглядом критиков на творчество уральских художников.

В 16:00 дума Среднеуральска рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий главы города Андрея Зашляпина и об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность мэра.

Екатеринбург. Другие новости 21.01.21

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