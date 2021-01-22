22 января в Свердловской области ожидаются следующие события

22.01.2021, пятница

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81) планируется заседание по уголовному делу Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке уральских спортсменов к Всемирным зимним играм Специальной олимпиады 2022 года в Казани. Президент Специального олимпийского комитета Свердловской области, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, член комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Владимир Власов, исполнительный директор Специального олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев и заместитель министра социальной политики Свердловской области Оксана Федосеева представят делегацию уральских спортсменов для участия в Специальной олимпиаде, перечислят виды спорта, в которых будут выступать представители Свердловской области, проинформируют об организации игр в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, поделятся ожиданиями от участия уральцев в международном соревновании, также расскажут о реализации инклюзивных спортивных программ на территории Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы почтовых отделений Урала за 2020 год. Директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев подведет итоги работы почтовых отделений Урала за 2020 год, расскажет о влиянии пандемии коронавируса на появление новых форматов работы почты и услуг, о работе отделений в период новогодних праздников в этом году, поделится информацией о цифровых сервисах «Почты России», о самых востребованных услугах и нововведениях этого года, а также о планах на 2021 год.

Екатеринбург. Другие новости 21.01.21

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