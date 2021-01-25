25 января в Свердловской области ожидаются следующие события

25.01.2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления архивами Свердловской области в 2020 году и планам на 2021 год. Начальник управления Александр Капустин подведет основные итоги работы в 2020 году, сообщит о межведомственном взаимодействии государственных и муниципальных архивов в работе над совместными проектами, расскажет о документах, выявленных и введённых в научный оборот в архивах Свердловской области в 2020 году, перечислит основные и новые методы сбора документов, а также поделится информацией о текущих проектах управления и планами на 2021 год.

В 12:00 на площадке у Свердловского областного педагогического колледжа (ул. Юмашева, дом 20) состоится всероссийская акция «Поступай как знаешь», приуроченная к Дню студента. Учащиеся колледжа вместе с активистами Российского движения школьников начнут создавать из снега объемную зачетную книжку.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы ассоциации «Уральский кластер энергомашиностроения» за 2020 год. Президент ассоциации Денис Папилин и директор по развитию Аркадий Мильков подведут итоги работы Уральского кластера энергомашиностроения за 2020 год, расскажут о работе кластера по созданию испытательного центра высоковольтного оборудования в Свердловской области, о создании цифровой платформы промышленности УрФО на основе сквозных цифровых технологий, сообщат о механизме внедрения НИОКР в продукцию отечественного производителя для развития научно-промышленного взаимодействия регионов УрФО, а также поделятся планами на 2021 год.

В 14:00 в кинокультурном центре «Омега» (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 41, 4 этаж) состоится открытие Недели памяти жертв Холокоста в Свердловской области. На открытии проекта состоится церемония зажигания свечей с участием официальных лиц, презентация выставки «Женщины в концлагере Аушвиц». В 15:00 для учеников школ будет организован просмотр документального фильма «Холокост – клей для обоев?» (режиссер Мумин Шакиров).

В 18:00 в Екатеринбурге в парке культуры и отдыха им. Маяковского в рамках всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь» состоится массовое катание студентов. В программе предусмотрены показательные выступления и мастер-классы от фигуристов, спортивные соревнования, интерактивные зоны.

Екатеринбург. Другие новости 24.01.21

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