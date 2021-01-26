26 января в Свердловской области ожидаются следующие события

26.01.2021, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится внеочередное заседание. В числе прочих в повестке вопрос об утверждении Александра Высокинского в должности вице-губернатора.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. В числе прочих вопросов – утверждение нового состава городской общественной палаты. С 11:25 до 12:25 пройдет информационный час, по вопросу «Об общих принципах содержания территории общего пользования муниципального образования «город Екатеринбург» перед депутатами выступит замглавы города по вопросам благоустройства Алексей Бубнов.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Уральского таможенного управления в 2020 году. Начальник управления Алексей Фролов огласит основные достижения в работе в 2020 году, поделится актуальными данными о перечислениях в федеральный бюджет, о товарной структуре экспорта и импорта в УрФО, расскажет о пресеченных таможенниками попытках контрабанды на территории УрФО, а также о фактах вывода валюты за рубеж, о работе мобильных групп таможенных органов в регионе деятельности УТУ на границе с Казахстаном.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится подписание соглашения между Уральским федеральным университетом, Уральским государственным юридическим университетом и Уральским государственным медицинским университетом. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГЮУ Владимир Бублик и ректор УГМУ Ольга Ковтун в прямом эфире подпишут соглашение о создании консорциума по экспорту образования, расскажут о содержании и значении документа, поделятся ближайшими планами совместных проектов для увеличения потока иностранных студентов на Средний Урал. Церемония подписания состоится в присутствии министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации с налоговыми долгами в Свердловской области. Начальник отдела по организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области Кристина Кашина и начальник отдела урегулирования задолженности УФНС по Свердловской области Артем Балюра представят актуальные данные по налоговым задолженностям свердловчан, огласят показатели среднего размера налогового долга у уральца, расскажут о работе ведомств по взысканию задолженностей, о мерах, которые принимают судебные приставы, поделятся информацией о штрафных санкциях для неплательщиков, перечислят сервисы, с помощью которых налогоплательщик может проверить свою задолженность.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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