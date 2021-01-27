27 января в Свердловской области ожидаются следующие события

27.01.2021, среда

В 10:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. И. о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева дадут оценку эпидемиологической обстановке в регионе, представят статистику заболеваемости Covid-19 с начала 2021 года, сообщат о ситуации с вакцинами от новой коронавирусной инфекции в Свердловской области на текущий момент и о новых ближайших поставках препарата в регион, подробно расскажут о показаниях и противопоказаниях к вакцинации и опишут процедуру ее проведения, поделятся информацией о местах вакцинирования и телефонах предварительной записи, а также назовут число уже привитых против инфекции уральцев.

В 11:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) компания «Агросс» проведет сбор урожая селекционного картофеля, выращенного в искусственной ферме.

В 11:15 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная программе мероприятий в Свердловской области ко дню рождения Павла Бажова. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель совета «Благотворительный фонд Бажов» Сергей Полыганов, дочь писателя Ариадна Бажова-Гайдар, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских огласят итоги мероприятий в Свердловской области, приуроченных к творчеству П.П. Бажова за 2020 год, сообщат об основных планах по популяризации творческого наследия уральского писателя на 2021 год, в том числе и за пределами РФ, расскажут о новых проектах и форматах их проведения, а также представят программу мероприятий ко дню рождения писателя.

В 12:15 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вручению XXII Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова. Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, председатель жюри премии, профессор УрФУ, доктор филологических наук Леонид Быков, председатель оргкомитета премии, член Союза писателей России Борис Долинго и номинант на премию в категории «Мастер. Проза», российский писатель, главный редактор журнала «Традиции и Авангард» Роман Сенчин обозначат географию участников, назовут номинации премии в этом году, сообщат об отборе номинантов и оценке произведений, в прямом эфире объявят имена лауреатов XXII Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова в этом году, а также поделятся планами по развитию конкурса.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится вебинар, посвященный электронным сервисам Федеральной налоговой службы и возможностям личных кабинетов налогоплательщиков. Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Свердловской области Елена Степанова подробно расскажет о современных и перспективных способах взаимодействия с налогоплательщиками, разъяснит особенности работы населения с электронными сервисами ФНС, а также поделится статистикой использования личных кабинетов ФНС уральцами.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления по вопросам миграции в 2020 году. Начальник регионального управления Ольга Петрова расскажет о миграционной ситуации в регионе по итогам 2020 года, перечислит особенности режима пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Свердловской области в период проведения мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции, огласит основные цели, которые стоят на данный момент перед Управлением по вопросам миграции.

В 14:00 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, аудитория 152) состоится круглый стол в формате видеоконференции «Подвиг блокадного Ленинграда» с онлайн-участием ветеранов, людей старшего поколения. Мероприятие посвящено Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.

В 14:00 в Екатеринбургском зоопарке пройдет День белого медведя. Сотрудники зоопарка вручат медведю Умке трехъярусный ледяной торт с вареньем, рыбой, овощами и фруктами. Медведица Айна получит диетический торт из замороженного яблочного пюре с помидоркой и скумбриево-кальмаровый салат. Для посетителей запланирован онлайн-эфир в инстаграме.

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