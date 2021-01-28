28 января в Свердловской области ожидаются следующие события

28.01.2021, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную восстановлению системы вытрезвителей на Урале. Регионы и муниципалитеты России получили право создавать вытрезвители: нужно ли восстанавливать систему, по мнению экспертов? Какой опыт уже наработан на Урале? Как сейчас оказывается помощь людям в состоянии алкогольного опьянения? В каком случае их госпитализируют? Какое лечение могут получить пациенты вытрезвителей? На эти и другие вопросы ответят: Антон Поддубный, главный нарколог УрФО, главный врач Областной наркологической больницы; Олег Забродин, главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн; Лариса Мошкова, председатель комитета социальной политики администрации Челябинска, учредитель Центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения; Александр Рубцов, директор Центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (Челябинск). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 1) планируется рассмотрение апелляционной жалобы на решение мирового судьи по делу о конфликте на АЗС следователя Артема Халилова и екатеринбуржца Антона Истомина.

В 11:00 в Екатеринбурге Белоярская АЭС совместно с проектом Stenograffia представит граффити размером с пятиэтажный дом (ул. Попова, 9, перекресток Попова – Сакко и Ванцетти). В презентации примут участие директор Информационного центра по атомной энергии в Екатеринбурге Елена Николаева, руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин и художники проекта. Они расскажут о концепции граффити и о том, как создавался рисунок в уральские морозы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с самозанятыми гражданами в период пандемии коронавируса в Свердловской области. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Юлия Смирнягина разъяснят особенности получения статуса «самозанятый», огласят все возможности и ограничения этого статуса, поделятся статистикой по количеству самозанятых граждан в Свердловской области, перечислят сферы, в которых задействовано больше всего самозанятых свердловчан, оценят влияние пандемии коронавирусной инфекции на деятельность людей такого статуса, расскажут о мерах государственной поддержки, которые предусмотрены для самозанятых.

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

Среди кандидатов в мэры Екатеринбурга оказался судимый. / Торт из огурцов и рыбы: екатеринбургский зоопарк отметил день рождения белого медведя (ФОТО, ВИДЕО). / Переводчика с японского будут судить за покушение на убийство двух девушек (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»