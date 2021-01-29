29 января в Свердловской области ожидаются следующие события

29.01.2021, пятница

В 10:10 в режиме онлайн-брифинга, который будет транслироваться на официальном портале Екатеринбурга екатеринбург.рф, председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова расскажет об итогах рейтингового голосования по выбору приоритетных объектов благоустройства на 2022 год.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в микрорайон Ботанический, где специалисты Чкаловского ДЭУ проведут уборку от снега проезжей части и тротуаров. Журналистам продемонстрируют работу комбинированных дорожных машин (КДМ) и новшество в технологии уборки – работу звена тракторов. Комментарий о ходе уборки и специфике работы техники даст представитель ДЭУ.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам работы Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на 2021 год. Председатель центрального совета партии Владимир Бураков, его заместитель Владимир Ворожцов и лидер регионального отделения партии в Свердловской области Сергей Полыганов расскажут о подготовке к предстоящим выборам депутатов Государственной думы и региональных парламентов, затронут вопросы обсуждения на предстоящей в феврале 2021 года Всероссийской научно-практической конференции «Партия пенсионеров – стратегия для всех поколений», заявят о новой роли старшего поколения в становлении посткоронавирусного российского общества, назовут принципы социальной справедливости, востребованные в современном российском обществе, а также представят свое видение на формирование новой социальной доктрины России, нацеленной на снижение уровня бедности в стране.

В 11:00 в здании правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, зал заседаний избиркома) начальник информационного управления избиркома Сергей Сапцын презентует первую в России онлайн-платформу для проведения выборов депутатов молодежного парламента региона. Также будет возможность задать вопросы председателю молодёжной избирательной комиссии Анастасии Архиповой.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, на которой будет представлена программа мероприятий, приуроченных к 90-летию первого президента России Бориса Ельцина. Директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин и руководитель пресс-службы Ельцин-центра Евгения Капитонихина огласят программу празднования 90-летия Бориса Ельцина, в частности расскажут о фотовыставке «Борис Ельцин. В галстуке и без», где будут представлены ранее не публиковавшиеся фотографии из жизни первого президента России, о квесте «Признаются и гарантируются», о фотоэкскурсии «Большое видится на расстоянии: Ельцин в фотообъективе», а также поделятся информацией об открытии тематических выставок в разных городах России, приуроченных к этой дате.

В 15:00 в доме Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46) состоится открытие выставочного проекта «Первый», приуроченного к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина. На выставке будут представлены сто уникальных фотографий, самая первая из которых сделана в 1933 году. Посетители смогут увидеть фото и других персон, таких как Михаил Горбачев, Андрей Сахаров, Маргарет Тэтчер, Александр Солженицын, патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и других. Также на выставке будут показаны фотографии, олицетворяющие эпоху, и документы из архива.

Екатеринбург. Другие новости 28.01.21

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