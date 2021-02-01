28 января в Свердловской области ожидаются следующие события

28.01.2021, четверг

В 10:00 на площадке у Ельцин-центра состоится возложение цветов к памятнику Борису Ельцину в честь 90-летия со дня рождения первого президента России.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание конкурсной комиссии по избранию главы города. Претенденты на должность презентуют свои программы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов V Уральской проектной смены в «Сириусе». Заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга и участники Уральской проектной смены в «Сириусе», члены команд-победительниц, школьники Филипп Агапонов и Илья Костенков подведут итоги V Уральской проектной смены в «Сириусе», сообщат о представителях смены от Свердловской области, о проектах, разработанных детьми, расскажут, в чем заключается актуальность и инновационность победивших проектов, как проходила работа над ними, о реализации этих проектов на практике, а также покажут прототипы разработанных проектов.

Екатеринбург. Другие новости 31.01.21

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