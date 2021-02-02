2 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.02.2021, вторник

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 2 этаж, зал № 3А) будут рассмотрены апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба представителя потерпевшей на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания в отношении Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство супруги.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации в предпринимательской сфере Свердловской области по итогам 2020 года. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Евгений Харламов, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко огласят основные бизнес-итоги 2020 года, дадут оценку предпринимательскому и инвестиционному климату в нашей области по итогам 2020 года, обозначат проблемы и вызовы, которые стоят сейчас перед промышленниками и предпринимателями области, поделятся информацией о мерах поддержки для предпринимателей в условиях пандемии коронавирусной инфекции, затронут тему реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Свердловской области, расскажут о взаимодействии деловых объединений и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в целях создания благоприятных условий для развития субъектов предпринимательской деятельности.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную результатам исследования медикаментозной профилактики и лечения Covid-19. Уральские ученые получили результаты исследований «Триазавирина» при профилактике и лечении Covid-19: насколько эффективен и безопасен препарат? Сколько человек приняли участие в испытаниях? Что сейчас делают ученые, чтобы защитить население от подобных инфекций в будущем? Какова ситуация с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день? На эти и другие вопросы ответят: Ольга Ковтун, член-корреспондент РАН, ректор УГМУ; Алебай Сабитов, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

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