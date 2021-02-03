3 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

03.02.2021, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке вопрос «О перспективах развития муниципальных библиотечных систем».

В 10:30 в Екатеринбурге (ул. Московская, 232) представители Водоканала и художники презентуют граффити, посвященное 95-летию МУП «Водоканал».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную завершению переоценки кадастровой стоимости недвижимости в Свердловской области. Завершился финальный этап переоценки кадастровой стоимость недвижимости в Свердловской области: удалось ли приблизить стоимость объектов к рыночной? Как новая цена недвижимости повлияет на сумму будущего налога? Как мнение предпринимателей учитывалось в процедуре оценки? На эти и другие вопросы ответят: Елена Николаева, первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области; Татьяна Янтюшева, заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области; Елена Топал, заместитель директора Центра кадастровой оценки Свердловской области; Сергей Козлов, член Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области в 2020 году. Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов подведет итоги ремонтной кампании, огласит статистику по количеству завершенных объектов, расскажет о результатах претензионно-исковой работы в прошлом году, проинформирует о реализации третьего этапа замены изношенного лифтового оборудования и об особенностях работы фонда в период действия ограничительных мер, представит данные о собираемости взносов на капитальный ремонт, а также обозначит планы на 2021 год.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта «Единая промышленная карта» в 2020 году. Автор проекта «Единая промышленная карта», член общественной палаты Свердловской области Вероника Пиджакова, руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Шептий огласят итоги работы «Единой промышленной карты» за 2020 год, сообщат о реализации программ профессиональной ориентации и патриотического воспитания в период пандемии коронавируса, о создании образовательного канала для педагогов, расскажут о виртуальном проекте «Промышленный туризм будущего», поделятся информацией о тиражировании опыта промышленного и образовательного туризма Свердловской области за пределами региона, а также обозначат планы центра «Единая промышленная карта» по реализации проектов в будущем.

В 15:00 в центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) откроется новый сезон. Премьерой 2021 года станет презентация самых высоких скульптур в мире, выполненных в технике объемной каменной мозаики, – проект «Коррида» камнерезного дома Алексея Антонова. Впервые будет представлена полутораметровая фигура танцовщицы фламенко и 300-килограммовая фигура быка, выполненные из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

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